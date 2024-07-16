Advertisement

عربي-دولي

تقرير جديد يكشف مكان يحيى السنوار... أين يختبىء؟

Lebanon 24
16-07-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1223201-638567324819686775.jpg
Doc-P-1223201-638567324819686775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ مسؤولي المخابرات الأميركية يعتقدون أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يختبىء في أنفاق تحت الأرض في منطقة خان يونس.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز في اجتماع مغلق خلال عطلة نهاية الأسبوع أن زعيم حماس يتعرض لضغوط متزايدة من قادة الجناح العسكري للحركة المسلحة لقبول اتفاق وقف إطلاق النار للرهائن وإنهاء الحرب، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
Advertisement

وذكرت الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية رفضت التعليق على المعلومات التي يذكرها تقرير الصحيفة.

وقال مسؤولان لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن التقييمات الاستخباراتية الأخيرة رجحت وجود السنوار تحت منطقة خان يونس، على بعد حوالي 5 أميال شمال رفح. (الإمارات 24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:25 | 2024-07-16
11:20 | 2024-07-16
11:12 | 2024-07-16
11:12 | 2024-07-16
10:52 | 2024-07-16
10:49 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24