تقرير جديد يكشف مكان يحيى السنوار... أين يختبىء؟

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ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ مسؤولي المخابرات الأميركية يعتقدون أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يختبىء في أنفاق تحت الأرض في منطقة خان يونس.وقال مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز في اجتماع مغلق خلال عطلة نهاية الأسبوع أن زعيم حماس يتعرض لضغوط متزايدة من قادة الجناح العسكري للحركة المسلحة لقبول اتفاق وقف إطلاق النار للرهائن وإنهاء الحرب، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وذكرت الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية رفضت التعليق على المعلومات التي يذكرها تقرير الصحيفة.وقال مسؤولان لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن التقييمات الاستخباراتية الأخيرة رجحت وجود السنوار تحت منطقة خان يونس، على بعد حوالي 5 أميال شمال رفح. (الإمارات 24)