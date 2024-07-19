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عربي-دولي
ما سبب الخلل التقني الذي ضرب العالم؟
Lebanon 24
19-07-2024
|
05:27
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كشفت شركة الأمن السيبراني CrowdStrike، أن سبب الخلل العالمي الذي ضرب المطارات والبنوك والقنوات التلفزيونية، قد يكون في آخر تحديث أصدرته.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة الأمن السيبراني عن تحديث لمنتج Falcon، مشيرة إلى أنه سيوفر "سرعة ودقة غير مسبوقة" لكشف الاختراقات الأمنية.
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وفي بيان نشر على موقعها بعد الحادثة، قال متحدث باسم الشركة، إن المشكلة قد تكون ناتجة عن منتج هذا التحديث، مؤكدة أنها تعمل على حل الخلل بسحب التحديث.
و"كراود سترايك"، هي شركة أميركية لتكنولوجيا الأمن السيبراني ومقرها في أوستن، تكساس. وهي تساعد الشركات في إدارة أمانها في "بيئات تكنولوجيا المعلومات"، وهي تشمل كل ما يتم الوصول إليه عبر اتصال بالإنترنت.
وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية الشركات ومنع خروقات البيانات وهجمات الفدية والهجمات السيبرانية الأخرى.
وشاركت الشركة في مكافحة العديد من الهجمات الإلكترونية البارزة، بما في ذلك اختراق شركة Sony Pictures في عام 2014، والهجمات الإلكترونية في الفترة 2015-2016 على اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC)، وتسريب البريد الإلكتروني لعام 2016 الذي شمل اللجنة الوطنية الديمقراطية. (روسيا اليوم)
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