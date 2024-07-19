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عربي-دولي

دولتان لم يصيبهما العطل التكنولوجيّ العالميّ... إليكم السرّ

Lebanon 24
19-07-2024 | 08:57
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أدى انقطاع تكنولوجي عالمي إلى توقف قطاعات عديدة حول العالم عن العمل، لكن الأمر كان مختلفا في الصين وروسيا.

ولم تتأثر الرحلات في مطاريّ بكين بعطل معلوماتي عالمي، حسبما قالت وسائل إعلام رسمية، وسط موجة من الأعطال الفنية لدى شركات طيران وسواها في أنحاء العالم.
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وقالت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية: "كانت العمليات طبيعية في مطاري بكين- كابيتال وداشينغ".

كما كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن شركات الطيران والبنوك في الصين لم تتأثر إلى حد كبير بالخلل التقني.

وأضافت: "كانت المطارات الدولية في بكين وشانغهاي تعمل بشكل طبيعي".

وأوضحت أن "حملة الاكتفاء الذاتي التكنولوجي في الصين تؤتي ثمارها".

وفي روسيا، قالت وكالة الأنباء "تاس" إنه لم يتم تلقي أي تقارير عن حدوث أعطال في النظام بالمطارات الروسية. 

وذكرت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية أنه لم تتأثر أي شركة طيران محلية بالانقطاع العالمي.

كما قال الكرملين إن أنظمته تعمل كالمعتاد ولم تتأثر بانقطاع خدمة "مايكروسوفت".

وأكدت وزارة التنمية الرقمية، بدورها، أن الوضع مع مايكروسوفت "يظهر مرة أخرى أهمية استبدال البرامج الأجنبية المستوردة". (سكاي نيوز)
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