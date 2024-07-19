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عربي-دولي

يلوح في الأفق.. هذا آخر ما قيل عن "وقف إطلاق النار" في غزة

Lebanon 24
19-07-2024 | 12:16
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أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، الى أن وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين إسرائيل وحركة "حماس" أصبح يلوح في الأفق.


وقال أمام منتدى أسبن الأمني في كولورادو إن المفاوضين "يتجهون صوب الهدف النهائي".
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واضاف: "لا تزال هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل وإلى تفاوض. ونحن في خضم القيام بذلك تحديدا".
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