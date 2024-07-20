رسالة طارئة من "حماس" للأمم المتحدة.. ماذا جاء فيها؟

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طلبت حركة "حماس" من الأمم المتحدة، في بيان اليوم السبت، "التحرك فورا ووقف مسلسل الإرهاب والإجرام الاسرائيلي الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأميركية".وقالت "حماس" في بيان لها: "إن تواصل القصف الاسرائيلي المكثف وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني والمدنيين العزل في كل أنحاء قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء خلال ال 24 ساعة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء، وآخر هذه الجرائم استشهاد الصحفي محمد أبو جاسر وزوجته وأطفاله، هو رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أقرّ بعدم شرعية الاحتلال، وحق شعبنا في تقرير المصير".وأضاف البيان: "الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك فورا لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الاسرائيلي الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأميركية"، مطالبا "بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع النازية".