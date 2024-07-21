بعد دعوته للتنحي.. البيت الأبيض يرد على الجمهوريين: بايدن لا ينوي الاستقالة مبكراً

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أكد السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا ينوي الاستقالة قبل الأوان بعد إعلان إنهاء مشاركته في السباق الانتخابي. ووفقاً لما قاله في بيان: يخطط بايدن "لإكمال فترة ولايته" كرئيس.وفي وقت سابق، أعلن بايدن أنه لا ينوي إكمال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 تشرين الثاني . كما أكدت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، عزمها تقديم طلب ترشيح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر، نقلا عن وكالة "تاس".ودعا أكثر من 10 جمهوريين بايدن إلى التنحي أمس الأحد بعد أن أنهى حملة إعادة انتخابه، قائلين إن عدم رغبته في مواصلة الحملة الانتخابية يثير تساؤلات حول قدرته على مواصلة الحكم.وحث رئيس مجلس النواب مايك جونسون والسناتور جيه دي فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر ومشرعون آخرون الرئيس الحالي، البالغ من العمر 81 عاما، على التنحي من منصبه.وأصر بايدن في بيانه على أنه سينهي فترة ولايته التي تنتهي في 20 كانون الثاني 2025، وانتقد زملاؤه الديمقراطيون الدعوات المنادية بتنحي بايدن ووصفوها بأنها "سخيفة".وعلى الجانب الآخر، اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون، الذي يلي بايدن في ترتيب الرئاسة بعد نائبة الرئيس، كمالا هاريس، أنه يتعين على الرئيس بايدن الاستقالة "فوراً".وجاء في بيان لجونسون: "إذا كان بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة، فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسا. عليه أن يستقيل فورا".وكتب فانس على موقع "إكس": "إذا أنهى بايدن حملة إعادة انتخابه، فكيف يمكنه تبرير بقائه رئيسا؟".وطالب آخرون، بمن فيهم السناتور الجمهوري ماركواين مولين، حكومة بايدن بإقالته من منصبه من خلال تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي. ومن غير المرجح أن تفعل حكومة بايدن، المؤلفة من مسؤولين اختارهم الرئيس بنفسه، ذلك.وذكر مصدر مطلع أن الرئيس الأميركي كان يعتزم حتى مساء السبت البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024، قبل أن يبلغ كبار معاونيه بعد ظهر أمس الأحد أنه سينسحب منه.وقال المصدر لرويترز طالباً عدم الكشف عن هويته: "الليلة الماضية كانت الرسالة المضي قدما في كل شيء وبأقصى سرعة. في نحو الساعة 1:45 بعد ظهر اليوم، أخبر الرئيس فريقه من كبار المسؤولين أنه غير رأيه".وقرر الرئيس الأميركي بايدن، أمس الأحد، الانسحاب من الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.وقال بايدن: "سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي".(العربية)