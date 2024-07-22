هل تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بصعود كامالا هاريس؟

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كالعادة، ومثلما حدث بأحداث عديدة حول العالم، تظهر الإشارة إلى مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "عائلة سيمبسون"، وهذه المرة تمت الإشارة إلى نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.ومنذ ليل أمس الأحد، حين أعلن الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي، ودعمه لنائبته كمرشحة للحزب الديمقراطي، واسم كامالا هاريس تحت الأضواء.وشارك عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من مسلسل "عائلة سيمبسون"، قالوا إنها تنبأت بترشح كامالا هاريس للرئاسة الأميركية، وذلك في حلقة جديدة من سلسلة التوقعات المثيرة للجدل التي أطلقها المسلسل.وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، فإن هذه اللقطات تعود إلى حلقة الموسم 11، التي تحمل عنوان "بارت إلى المستقبل"، والتي ظهرت فيها شخصية ليزا سيمبسون بعد توليها منصب رئاسة الولايات المتحدة، وكانت ترتدي ملابس شبيهة جداً لإحدى ملابس هاريس، التي كانت قد ارتدتها خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن في عام 2021، حيث ارتدت في الاثنتين أقراطاً من اللؤلؤ وقلادة من اللؤلؤ وسترة بنفسجية.وقد عُرضت هذه الحلقة في عام 2000.ورداً على ذلك، شارك آل جان، كاتب مسلسل "عائلة سيمبسون"، صورة هاريس بجوار صورة شخصية ليزا سيمبسون على منصة "إكس"، وعلق عليها قائلاً: "تنبؤات مسلسل عائلة سيمبسون التي أفخر بأن أكون جزءاً منها". (العربية)