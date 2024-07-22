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عربي-دولي

تستهدف وزير الدفاع ورئيس الأركان.. عقوبات أوروبية على مسؤولين سوريين

Lebanon 24
22-07-2024 | 14:30
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أدرج الاتحاد الأوروبي وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، ورئيس الأركان عبد الكريم محمود إبراهيم على قائمة العقوبات.
وقرر الاتحاد، الاثنين، فرض عقوبات على 4 أفراد وكيانين من عدة دول في إطار "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي"، الخاص بالاتحاد الأوروبي.
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وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم فرض عقوبات على إجمالي 4 أفراد وكيانين، من سوريا وكوريا الشمالية وروسيا وهايتي "بسبب أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج".
وتشمل العقوبات تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، وفرض حظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.  (الاناضول)
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