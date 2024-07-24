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الشيخ عبدالله بن زايد: شكراً إيلون ماسك على دعم المستشفى الميداني الإماراتي بغزة

Lebanon 24
24-07-2024 | 01:42
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وجه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الأربعاء، الشكر لإيلون ماسك على دعم شبكة "ستارلينك" للاتصال عبر الأقمار الصناعية للمستشفى الميداني الإماراتي في غزة.
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وغرد الشيخ عبد الله بن زايد عبر حسابه في منصة إكس قائلا: "شكراً إيلون ماسك على دعم مستشفى الإمارات الميداني في غزة".


وجاءت تغريدة وزير الخارجية الإماراتي تعليقاً على تغريدة لماسك قال فيها، إن خدمة "ستارلينك"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، تعمل الآن في أحد مستشفيات غزة بدعم من الإمارات وإسرائيل.


 ورد إيلون ماسك على الشيخ عبد الله بالعربية قائلا "لا شكر على واجب".
الجدير بالذكر أن عملية "الفارس الشهم 3" أطلقت في اذار الماضي، خدمة الإنترنت "ستارلينك" في المستشفى الميداني الإماراتي، لتقديم الاستشارات الطبية التي تساهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي، ولتقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية في قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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