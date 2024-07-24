روسيا قصفت ميناء إسماعيل.. ما هي أهميته بالنسبة لأوكرانيا؟

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شنّت روسيا هجوما بطائرة مسيّرة على مدينة إسماعيل جنوبي أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء ومبان سكنية وتجارية.وقال أوليج كيبر حاكم منطقة أوديسا، في بيان إن الهجوم على المدينة الواقعة على نهر الدانوب ألحق أضرارا بعدة مبان بالميناء وثلاث شاحنات، وتسبب أيضا في نشوب حريق.وتكمن أهميّة ميناء إسماعيل وغيره من الموانئ المطلة على نهر الدانوب في استيراد الوقود.ويزداد الطلب على الوقود في أوكرانيا نظرا لأن المشاريع التجارية والسكان يعتمدون بشكل كبير على المولدات لإنتاج الكهرباء في أثناء فترات انقطاع الكهرباء الطويلة.ومنذ آذار، تكثف روسيا هجماتها الجوية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على قطاع الطاقة الأوكراني وغيره من البنى التحتية للطاقة، مما أدى إلى إيقاف نشاط نحو نصف قدرة التوليد المتاحة مع انقطاع التيار الكهربي لفترات طويلة في أنحاء البلاد. (سكاي نيوز)