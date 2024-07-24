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عربي-دولي

"حادث أمني" منعَ الرئيس الإسرائيلي من مغادرة طائرته في فرنسا.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
24-07-2024 | 09:19
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لم يسمح للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالنزول من طائرته اليوم الأربعاء في مطار باريس في فرنسا.

وكان الرئيس الإسرائيلي قد سافر إلى باريس من أجل حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية مساء الجمعة المقبل.
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وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن سبب تأخر حاشية هرتسوغ هو وقوف أحد عمال المطار بدون سترة بالقرب من الطائرة مما أثار الشكوك في أن هذا حادث أمني.
 
وتم الإعلان  لاحقا عن عودة الأمور الى طبيعتها.
 
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