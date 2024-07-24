30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"حادث أمني" منعَ الرئيس الإسرائيلي من مغادرة طائرته في فرنسا.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
24-07-2024
|
09:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يسمح للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالنزول من طائرته اليوم الأربعاء في مطار باريس في فرنسا.
وكان الرئيس الإسرائيلي قد سافر إلى باريس من أجل حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية مساء الجمعة المقبل.
Advertisement
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن سبب تأخر حاشية هرتسوغ هو وقوف أحد عمال المطار بدون سترة بالقرب من الطائرة مما أثار الشكوك في أن هذا حادث أمني.
وتم الإعلان لاحقا عن عودة الأمور الى طبيعتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها (صور)
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها (صور)
04:25 | 2024-07-24
24/07/2024 04:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية
Lebanon 24
تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية
13:55 | 2024-07-23
23/07/2024 01:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"عشقني وعشقته".. نادين الراسي تتحدث عن علاقتها بممثل سوري شهير (فيديو)
Lebanon 24
"عشقني وعشقته".. نادين الراسي تتحدث عن علاقتها بممثل سوري شهير (فيديو)
01:27 | 2024-07-24
24/07/2024 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
24/07/2024 02:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض شديد الخطورة... ما هو "نيوكاسل"وهل ينتقل إلى البشر؟
Lebanon 24
مرض شديد الخطورة... ما هو "نيوكاسل"وهل ينتقل إلى البشر؟
16:00 | 2024-07-23
23/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:16 | 2024-07-24
حماس: الاحتلال يدمر ما تبقى من معالم الحياة على مرأى ومسمع من العالم
11:54 | 2024-07-24
ألمانيا ترفض وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
11:34 | 2024-07-24
السعودية ترحب بالاتفاق اليمني: يجب التوصل الى "حل سياسي شامل"
11:12 | 2024-07-24
الإمارات تعزز عملياتها الإغاثية في غزة وتطلق مشروعاً لصيانة خطوط المياه
10:52 | 2024-07-24
ذعر في دولة عربيّة.. مياه البحر انحسرت عن الشاطىء هل يؤشّر هذا الأمر لزلازل وتسونامي؟
10:48 | 2024-07-24
روسيا تعترض 3 طائرات بريطانية فوق البحر الاسود.. ماذا في التفاصيل
فيديو
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
24/07/2024 19:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
24/07/2024 19:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
24/07/2024 19:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24