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عربي-دولي

الأمير هاري: الدعاوى ضد الصحافة ساهمت بانهيار علاقتي بالأسرة المالكة

Lebanon 24
25-07-2024 | 08:21
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قال الأمير هاري، متحدثاً في مقاطع نشرت من فيلم وثائقي جديد، إن معاركه القانونية مع الصحافة الشعبية البريطانية ساهمت في انهيار علاقته بالعائلة المالكة.

وقال هاري لقناة "آي. تي. في" في فيلم وثائقي بعنوان "الصحف الشعبية في المحاكمة" إنها "بالتأكيد جزء محوري في الأمر"، في إشارةً إلى انهيار علاقته بالأسرة.
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ويقاضي هاري حالياً "نيوز غروب نيوزبيبرز" في المملكة المتحدة المملوكة لروبرت ميردوخ، وناشر صحيفة "ديلي ميل" في قضيتين منفصلتين، حيث يزعم بأن صحفيين ومحققين ارتكبوا أنشطة غير قانونية على مدى سنوات. (العربية)

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