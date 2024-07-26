طائرات مسيّرة روسية تقصف منشآت للطاقة في أوكرانيا

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قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية في أوكرانيا، اليوم، إن روسيا هاجمت منشآت طاقة في منطقتين بطائرات مسيرة الليلة الماضية مما تسبب في انقطاع لإمدادات الكهرباء.وأضافت شركة أوكرينيرجو أن إمدادات الكهرباء عادت بالفعل إلى معظم المستهلكين في منطقتي تشيرنيهيف وجيتومير الشماليتين.وكثفت روسيا الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قطاع الطاقة في أوكرانيا منذ الربيع، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق وهو ما أجبر كييف على البدء في استيراد الكهرباء على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي.(سكاي نيوز)