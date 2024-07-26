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عربي-دولي

في جنوب أفريقيا... اعتقال 95 ليبيا في معسكر تدريب عسكري "سري"

Lebanon 24
26-07-2024 | 07:27
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قالت الشرطة في جنوب أفريقيا يوم الجمعة إنها اعتقلت 95 مواطنا ليبيا للاشتباه في تلقيهم تدريبات في معسكر عسكري سري في شمال البلاد.
داهمت الشرطة المعسكر في مزرعة في وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالي 360 كيلومترا شمال شرق جوهانسبرغ.
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وقال المتحدث باسم الشرطة دونالد مدلولي لوكالة فرانس برس: "تم اعتقال 95 ليبيا بعد مداهمة موقع كان يُفترض أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية لكنه على ما يبدو قاعدة عسكرية".
 
وأكمل: "قيل إن الموقع كان معسكر تدريب لشركة أمنية لكن تبين إنه قاعدة عسكرية".
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية أثليندا ماثي في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن الليبيين صرحوا بأنهم دخلوا البلاد بتأشيرات دراسية للتدريب كحراس أمن، لكن تحقيقات الشرطة تشير إلى أنهم تلقوا تدريبا عسكريا.
 
وقال مدلولي إن مالك الشركة الأمنية مواطن من جنوب أفريقيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأظهرت لقطات تلفزيونية من مكان الحادث تواجدا مكثفا للشرطة خارج المعسكر المشتبه به، والذي شمل خياما خضراء على الطراز العسكري وأكياس رمل.

قال القائم بأعمال مفوض مقاطعة مبومالانغا الميجور جنرال زيف مخوانازي في بيان "إن الأفراد الـ95 الذين تم اعتقالهم جميعهم مواطنون ليبيون ويخضعون حاليا للاستجواب من قبل السلطات المختصة". (سكاي نيوز)
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