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توفي اليوم الأمير ميخائيل، أمير اليونان والدنمارك، المعروف باسم المؤرخ والكاتب تحت الاسم المستعار ميشيل دي جريس، في أحد مستشفيات أثينا عن عمر يناهز 85 عاما.وكان الأمير ميخائيل العضو الوحيد في العائلة المالكة اليونانية الذي لم يغادر اليونان بعد أحداث 13 كانون الأول 1967، عندما حاول الملك قسطنطين الإطاحة بالمجلس العسكري. كما أنه أيضا العضو الوحيد في العائلة المالكة اليونانية الذي حصل على الجنسية اليونانية، وتم تسجيله في تعداد بلدية أثينا باسم "ميشيل دي غريس".ويعتبر الأمير ميخائيل هو الحفيد الوحيد المتبقي لجورج الأول، ووالده الأمير كريستوفر الابن الخامس للملك، ووالدته فرانشيسكا أورليانز من آل بوربون. (روسيا اليوم)