Advertisement

عربي-دولي

الحفيد الأخير لـ"جورج الأول".. وفاة أمير اليونان والدنمارك الأمير ميخائيل

Lebanon 24
28-07-2024 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1227667-638578060303483267.png
Doc-P-1227667-638578060303483267.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي اليوم الأمير ميخائيل، أمير اليونان والدنمارك، المعروف باسم المؤرخ والكاتب تحت الاسم المستعار ميشيل دي جريس، في أحد مستشفيات أثينا عن عمر يناهز 85 عاما.

وكان الأمير ميخائيل العضو الوحيد في العائلة المالكة اليونانية الذي لم يغادر اليونان بعد أحداث 13 كانون الأول 1967، عندما حاول الملك قسطنطين الإطاحة بالمجلس العسكري. كما أنه أيضا العضو الوحيد في العائلة المالكة اليونانية الذي حصل على الجنسية اليونانية، وتم تسجيله في تعداد بلدية أثينا باسم "ميشيل دي غريس".
Advertisement

ويعتبر الأمير ميخائيل هو الحفيد الوحيد المتبقي لجورج الأول، ووالده الأمير كريستوفر الابن الخامس للملك، ووالدته فرانشيسكا أورليانز من آل بوربون. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:42 | 2024-07-28
16:49 | 2024-07-28
16:43 | 2024-07-28
16:32 | 2024-07-28
16:00 | 2024-07-28
15:28 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24