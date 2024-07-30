Advertisement

عربي-دولي

كيف علّقت إيران على اتهامها بالتدخل في الانتخابات الأميركية؟

Lebanon 24
30-07-2024 | 06:37
A-
A+
Doc-P-1228258-638579435935814190.jpg
Doc-P-1228258-638579435935814190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن طهران ليس لديها هدف أو نشاط للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

جاء ذلك في رد البعثة الإيرانية على سؤال صحفي حول مزاعم المخابرات الأميركية بأن طهران تهدف إلى الإخلال بالانتخابات الأميركية والتاثير سلباً على الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
Advertisement

وقالت بعثة إيران: "ليس لإيران هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الأميركية، وجزء كبير من هذه الاتهامات يأتي في إطار الحرب النفسية لإعطاء زخم كاذب للحملات الانتخابية".

وفي وقت سابق الاثنين أفاد مسؤول استخباراتي أميركي بأن إيران تقوم "بحملة سرية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتقويض ترشيح ترامب للانتخابات الرئاسية.

وقبل ذلك بيوم، زعم مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، دون تقديم دليل، أن روسيا والصين وإيران تستخدم شركات التسويق والاتصالات وغيرها للتأثير على الناخبين والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكانت الممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أكدت عقب ظهور تقارير تتحدث عن "دور إيران" في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر، أن هذه الاتهامات "مغرضة" و"لا أساس لها من الصحة".

وأضافت أن وجهة نظر طهران تعتبر ترامب مجرما "يجب أن يحاكم ويعاقب في المحكمة لأنه أمر باغتيال القائد قاسم سليماني، وإيران اختارت المسار القانوني لمحاسبته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:15 | 2024-07-30
08:00 | 2024-07-30
07:39 | 2024-07-30
07:10 | 2024-07-30
07:00 | 2024-07-30
06:19 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24