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عربي-دولي
كيف علّقت إيران على اتهامها بالتدخل في الانتخابات الأميركية؟
Lebanon 24
30-07-2024
|
06:37
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أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن طهران ليس لديها هدف أو نشاط للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
جاء ذلك في رد البعثة الإيرانية على سؤال صحفي حول مزاعم المخابرات الأميركية بأن طهران تهدف إلى الإخلال بالانتخابات الأميركية والتاثير سلباً على الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
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وقالت بعثة إيران: "ليس لإيران هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الأميركية، وجزء كبير من هذه الاتهامات يأتي في إطار الحرب النفسية لإعطاء زخم كاذب للحملات الانتخابية".
وفي وقت سابق الاثنين أفاد مسؤول استخباراتي أميركي بأن إيران تقوم "بحملة سرية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتقويض ترشيح ترامب للانتخابات الرئاسية.
وقبل ذلك بيوم، زعم مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، دون تقديم دليل، أن روسيا والصين وإيران تستخدم شركات التسويق والاتصالات وغيرها للتأثير على الناخبين والانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكانت الممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أكدت عقب ظهور تقارير تتحدث عن "دور إيران" في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر، أن هذه الاتهامات "مغرضة" و"لا أساس لها من الصحة".
وأضافت أن وجهة نظر طهران تعتبر ترامب مجرما "يجب أن يحاكم ويعاقب في المحكمة لأنه أمر باغتيال القائد قاسم سليماني، وإيران اختارت المسار القانوني لمحاسبته".
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