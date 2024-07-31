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عربي-دولي
"بصاروخ من دولة أجنبية".. تفاصيل تكشف كيف استهدف إسماعيل هنية!
Lebanon 24
31-07-2024
|
02:21
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كشفت وسائل الإعلام الإيرانية بعض تفاصيل العملية التي أدت إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، إن "اغتيال إسماعيل هنية وقع في حوالي الثانية صباحا بتوقيت إيران، وكان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين في طهران".
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وبحسب وكالات أنباء إيرانية، فإن مقر هنية استهدف بقذيفة أطلقت من الجو. وأضافت بالقول: "يتم إجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة ملابسات هذه العملية الإرهابية مثل الموقع الذي أطلقت منه القذيفة".
وذكرت وسائل إعلام، نقلاً عن مصدر إيراني لم تفصح عن اسمه، أن الصاروخ الذي قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران، أطلق من دولة أخرى، وليس من إيران.
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني، تأكيد نبأ اغتيال إسماعيل هنية في طهران. وقال الحرس الثوري الإيراني: "ندرس أبعاد حادثة اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وسنعلن نتائج التحقيق لاحقا".
وقالت حماس في بيان إنها "تنعى إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".
وكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، داخل البرلمان الإيراني. (العربية)
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