جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الليلة بشأن اغتيال هنية



وأعلنت روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي أن الاجتماع سيعقد الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت نيويورك.

Advertisement وقالت إن الجلسة الطارئة جاءت بناء على طلب من إيران، وأن الطلب حظي بتأييد روسيا والجزائر والصين.

وكانت المندوبية الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة إثر اغتيال هنية صباح الأربعاء في طهران. يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة طارئة على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.وأعلنت روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي أن الاجتماع سيعقد الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت نيويورك.وقالت إن الجلسة الطارئة جاءت بناء على طلب من إيران، وأن الطلب حظي بتأييد روسيا والجزائر والصين.وكانت المندوبية الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة إثر اغتيال هنية صباح الأربعاء في طهران.

وقالت الأمم المتحدة أن "هناك جهود لتقويض أهداف التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وأشارت الى أن "الشرق الأوسط يمر بوقت حساس والدعوة لضبط النفس لا تكفي".

وقالت الامم المتحدة أنه "لا يوجد أي حل عسكري لفض النزاع بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أن الهجمات في بيروت وطهران تمثل تصعيدا خطيرا".