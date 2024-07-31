Advertisement

عربي-دولي

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الليلة بشأن اغتيال هنية

Lebanon 24
31-07-2024 | 13:35
A-
A+

Doc-P-1228902-638580546829341519.jpg
Doc-P-1228902-638580546829341519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة طارئة على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.
وأعلنت روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي أن الاجتماع سيعقد الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت نيويورك.
Advertisement
وقالت إن الجلسة الطارئة جاءت بناء على طلب من إيران، وأن الطلب حظي بتأييد روسيا والجزائر والصين.
وكانت المندوبية الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة إثر اغتيال هنية صباح الأربعاء في طهران.
وقالت الأمم المتحدة أن "هناك جهود لتقويض أهداف التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".
وأشارت الى أن "الشرق الأوسط يمر بوقت حساس والدعوة لضبط النفس لا تكفي".
وقالت الامم المتحدة أنه "لا يوجد أي حل عسكري لفض النزاع بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أن الهجمات في بيروت وطهران تمثل تصعيدا خطيرا".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2024-07-31
16:00 | 2024-07-31
15:38 | 2024-07-31
15:37 | 2024-07-31
15:27 | 2024-07-31
15:18 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24