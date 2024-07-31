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نجل وزير تركي سابق يقتل جدته رمياً بالرصاص

Lebanon 24
31-07-2024 | 17:09
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أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الأربعاء، عن مقتل والدة الوزير السابق عبد اللطيف شينار، على يد نجله، بعدما قام باحتجازها رهينة في منزلها.

وقد ذكر موقع صحيفة "دنيا" التركية أن نجل شينار ويدعى بدرخان أطلق النار على جدته ليلى، بعد مشاجرة وقعت بين الطرفين في منزل الوزير السابق الواقع بأنقرة.
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ووفق الصحيفة التي لم تذكر سبب الشجار، فقد هدد بدرخان جدته بمسدس، الأمر الذي دفع بالوزير السابق شينار إلى إبلاغ قوات الشرطة بالوضع.
وعلى الفور تم إرسال عناصر من الشرطة وطواقم طبية لموقع المنزل الذي يحتجز فيه بدرخان جدته كرهينة.

وقبل تدخّل القوات، أطلق بدرخان النار على جدته وأرداها قتيلة، لتعتقله الشرطة بعد ذلك وتقتاده للتحقيق.

جدير بالذكر أن شينار شغل منصب وزير دولة ونائب رئيس الوزراء في حكومة عبد الله غول وحكومة رجب طيب أردوغان بين عامي 2002 و2007.
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