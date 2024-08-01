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عربي-دولي

متى يكون الردّ الإيراني المتوقّع على تصفية هنية؟

Lebanon 24
01-08-2024 | 18:22
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نقل موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن مصادر محلية ترجيحها بأن يكون الرد الإيراني المتوقع، على تصفية رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في العاصمة، طهران، خلال الأيام القليلة المقبلة، "وربما نهاية الأسبوع الجاري".
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وبحسب "مكان" ترجح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تقوم إيران بإطلاق صواريخ باليستية وأخرى جوالة، والعديد من المسيرات المفخخة، على قواعد ومواقع للجيش الإسرائيلي.

وبخلاف الهجمة الإيرانية السابقة، في شهر نيسان الماضي، التي استهدفت جنوبي إسرائيل وخاصة قاعدة سلاح الجو "بنيفاتيم"، وذكر مصدر لموقع "مكان" أن الهجمة الوشيكة قد تطال قواعد في وسط البلاد.

ونوّه الموقع إلى أن إسرائيل تقوم بالتوازي بإعداد العدة للرد على هذا الهجوم.

وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية أن "مجلس الأمن القومي ناشد الجمهور توخي الحذر الشديد واتخاذ إجراءات احترازية متزايدة عند السفر إلى خارج البلاد".

ونقل الموقع أن "المجلس ذكر في بيان أن إيران وحزب الله وحماس قد تستهدف مؤسسات إسرائيلية ويهودية بالخارج".

وتزداد المخاوف الدولية من اتساع رقعة الصراع القائم بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى حرب شاملة، بعد نحو 9 أشهر من الاشتباكات الحدودية والقصف المحدود المتبادل، والذي اتسعت رقعته في الفترة الماضية، فيما ازدادت التوترات بين الطرفين بشكل كبير.

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