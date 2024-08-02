هاريس تتصل بأرملة نافالني بعد عملية تبادل سجناء بين روسيا والغرب

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أجرت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الخميس، اتصالا هاتفيا مع يوليا نافالنايا، أرملة المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، بعد الإعلان عن إطلاق سراح 16 شخصا من روسيا.وشمل الأشخاص المفرج عنهم "خمسة مواطنين ألمان وسبعة مواطنين روس كانوا سجناء سياسيين، عمل العديد منهم مع نافالني في جهوده لمكافحة الفساد وبناء روسيا حرة وديمقراطية".ورحبت نائبة الرئيس الأميركي "بالإفراج عن هؤلاء الأفراد وأكدت أنها ستواصل الوقوف مع أولئك الذين يقاتلون من أجل الحرية في روسيا وحول العالم".وأشادت هاريس بيوليا "لشجاعتها في مواصلة عمل زوجها من أجل العدالة وسيادة القانون في روسيا".(الحرة)