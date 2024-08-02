بدأ الجيش الإسرائيلي في تجهيز عشرات الطائرات على المدارج، تحسباً لأي تطورات عسكرية قد تستدعي تنفيذ عمليات هجومية أو دفاعية.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن هذه التحركات تأتي في إطار تصعيد التوترات الإقليمية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة والتوقعات بحدوث مواجهات محتملة مع أطراف في المنطقة.

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وأضافت القناة أن الطائرات التي تم تجهيزها تشمل مقاتلات من طرازات متطورة، قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة وعميقة في الأراضي المعادية.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع وحداته الجوية في حالة تأهب قصوى، مع زيادة عدد الطلعات الجوية الاستطلاعية والمراقبة، بهدف رصد أي تحركات قد تهدد أمن إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي استنفر بوارجه الحربية ونشرها في البحر المتوسط، كجزء من استعداداته لمواجهة أي تهديدات بحرية.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي يتوقع سيناريوهات متعددة قد تشمل هجمات صاروخية من عدة جبهات، إضافة إلى احتمالات نشوب مواجهات بحرية.

وأشارت إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع حلفاء إسرائيل الدوليين، لضمان الدعم والتنسيق في مواجهة أي تطورات طارئة.

كذلك، أكدت القناة أن إسرائيل تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، لافتة إلى أن الوضع الحالي يتطلب درجة عالية من اليقظة، نظراً للتوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية والتوقعات بحدوث تطورات قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية موسعة. (سبوتنيك)