​علاقته جيّدة مع "حزب الله"... من سيقود مفاوضات التهدئة في غزة؟

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وخلال عمله تحت إشراف هنية، قاد الحية وفد الحركة في محادثات توسطت فيها أطراف مع إسرائيل بهدف التوصل لوقف إطلاق نار واتفاق لمقايضة الإسرائيليين الذين خطفتهم حماس في السابع من تشرين الأول بفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ 3 مصادر فلسطينية من بينها مسؤول في "حماس"، قالت إنّ "القيادي في الحركة خليل الحية سيواصل قيادة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، بتوجيه من رئيس الحركة المعين حديثاً يحيى السنوار، الذي يواصل إدارة الحرب داخل القطاع.وخلال عمله تحت إشراف هنية، قاد الحية وفد الحركة في محادثات توسطت فيها أطراف مع إسرائيل بهدف التوصل لوقف إطلاق نار واتفاق لمقايضة الإسرائيليين الذين خطفتهم حماس في السابع من تشرين الأول بفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال المسؤول في حماس: "الدكتور خليل هو رئيس وفد التفاوض ولا تغيير على ذلك".

وقال مصدر آخر مطلع على مشاورات حماس إنّ "الحية كان يحظى بثقة هنية والسنوار"، وأضاف أنّه "من المتوقع ان يستمر في قيادة المفاوضات غير المباشرة وكونه الوجه الدبلوماسي لحماس".

وأضاف المصدر أنّ "الحية وزاهر جبارين الذي يقود حماس في الضفة الغربية من خارج الأراضي الفلسطينية؛ من المتوقع أن يلعبا دوراً أكبر في المستقبل كونهما يتمتعان بعلاقة قوية مع إيران وحزب الله".

والحية هو نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، رغم أنه يؤدي الدور من خارج الأراضي الفلسطينية منذ عدة سنوات ويقيم في قطر. (الامارات 24)