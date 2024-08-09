القبض على مصارع عربيّ في أولمبياد باريس.. اعتدى جنسيّاً على سيّدة في أحد المقاهي

Advertisement

أعلنت السلطات القضائية في العاصمة الفرنسية باريس، عن القبض على المصارع الأولمبي المصري محمد السيد في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن المصارع المصري قام بالاعتداء جنسيا على سيدة في أحد المقاهي، بعدما لمسها من مؤخرتها.وبحسب مكتب المدعي العام، وجدت السلطات الفرنسية المصارع المصري المتهم في حالة سكر تام لحظة القبض عليه. (روسيا اليوم)