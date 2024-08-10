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عربي-دولي

الحكومة القبرصية تؤكد: لم نتورط في أي صراع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
10-08-2024 | 01:40
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أعلن المتحدث باسم حكومة قبرص كونستانتينوس ليتيميبيوتيس، ان بلاده لا تشارك في عمليات عسكرية وغير متورطة في أي صراع في الشرق الأوسط.

وخلال رده على اتهامات المعارضة، بانتشار قوات عسكرية وأسلحة أجنبية على أراضي الجزيرة، أشار المتحدث إلى أن سلطات قبرص تقدم فقط المساعدة الإنسانية.
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وفي وقت سابق، طالب حزب "أكيل" المعارض، حكومة نيكوس خريستودوليدس بالإجابة عما إذا كان الاستخدام المتزايد من قبل الولايات المتحدة ليس فقط للقواعد بل وللبنية التحتية للبلاد في مثل هذه اللحظة الحرجة يحول قبرص إلى جسر السلام، كما تزعم الحكومة، أو أنه يجعلها "جزءا من المشكلة".

وشدد الحزب على أنه يجب على حكومة الجزيرة، أن تضع مصالح قبرص "فوق مصالح وأوامر أي دول ثالثة".

وأشار الحزب إلى أن الأجواء العسكرية المتفجرة في المنطقة تشكل مخاطر أمنية مميتة على جميع دول وشعوب شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، كما أن استمرار تمركز القوات العسكرية الأميركية في الجزيرة، سواء في القواعد البريطانية أو خارجها، يزيد من هذه المخاطر والمخاوف.

ووصف المتحدث باسم الحكومة القبرصية، موقف حزب أكيل بعديم المسؤولية، واتهمه بترويج "الأخبار الكاذبة".

وقال المتحدث، إن "المجتمع الدولي بأكمله يعترف بالدور الإنساني لبلدنا ويرحب به".

وأكد ليتيميبيوتيس أن قبرص تظل "جزءا من الحل، وليس جزءا من المشكلة، وهذا ما يعترف به المجتمع الدولي".

وخلال تعليقه على كلمات المتحدث الحكومي المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، نشر هاريس كارامانوس عضو اللجنة المركزية لحزب أكيل، بيانات حول وصول أفراد عسكريين أجانب مع كمية كبيرة من المعدات العسكرية إلى ميناء ليماسول القبرصي ليتم نقلهم لاحقا إلى قواعد أكروتيري.(روسيا اليوم)


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