Advertisement

عربي-دولي

ترامب يصف هاريس بـ"المجنونة": سنطردها

Lebanon 24
10-08-2024 | 04:13
A-
A+
Doc-P-1232569-638588853087572321.jpg
Doc-P-1232569-638588853087572321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سافر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى ولاية مونتانا الأميركية لحضور تجمع انتخابي مساء أمس الجمعة بهدف حشد الدعم للإطاحة بالسيناتور الديمقراطي في الولاية، لكن طائرة الرئيس السابق اضطرت في البداية إلى تحويل مسارها إلى مطار على الجانب الآخر من جبال روكي بسبب مشكلة ميكانيكية، وفقاً لموظفي المطار.
Advertisement

وصل ترامب إلى مونتانا طمعاً في معالجة بعض الأعمال غير المكتملة من عام 2018، عندما قام بحملة متكررة في بيج سكاي كانتري في محاولة فاشلة للإطاحة بالسيناتور الديمقراطي الحالي جون تيستر. وهاجم ترامب، السيناتور الذي أمضى ثلاث فترات في منصبه، ساخراً منه لكونه يعاني من زيادة الوزن ولتلميحه إلى أنه انحاز أحياناً إلى جو بايدن.

وقال ترامب عن تيستر، الذي وصفه بأنه "أخرق" و"لديه أكبر بطن رأيته على الإطلاق": "لقد صوت لصالح عزلي - صوت ذلك الرجل لصالح عزلي".

كما دعا ترامب النائب عن ولاية تكساس روني جاكسون، طبيبه السابق في البيت الأبيض، إلى المنصة لانتقاد السيناتور الكبير عن ولاية مونتانا. ومنع تيستر ترشيح جاكسون لمنصب وزير شؤون المحاربين القدامى في إدارة ترامب، زاعماً أن الطبيب كان يشرب ويستخدم المخدرات أثناء تأدية واجبه.

وحاول تيستر إقناع الناخبين بأنه منحاز إلى ترامب في العديد من القضايا، ما يعكس استراتيجيته الناجحة منذ ست سنوات. ورغم نجاح ذلك في عام انتخابي غير رئاسي، لكنه يواجه اختباراً أكثر أهمية هذا الخريف مع محاولة خصم تيستر، ضابط البحرية السابق تيم شيهي، الربط بين شاغل المنصب لثلاث فترات بالمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس.

بدأ ترامب تجمعه الانتخابي بعد حوالي 90 دقيقة من الموعد المحدد وبدأ على الفور في مهاجمة تيستر. وقال ترامب: "سنهزم الديمقراطي اليساري المتطرف جون تيستر، إنه فظيع".

وتابع متطرقاً إلى الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في تشرين الثاني، فقال عن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس: "سنطرد كامالا المجنونة".(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:59 | 2024-08-10
05:41 | 2024-08-10
05:30 | 2024-08-10
05:14 | 2024-08-10
04:36 | 2024-08-10
04:35 | 2024-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24