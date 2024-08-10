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سافر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى ولاية مونتانا الأميركية لحضور تجمع انتخابي مساء أمس الجمعة بهدف حشد الدعم للإطاحة بالسيناتور الديمقراطي في الولاية، لكن طائرة الرئيس السابق اضطرت في البداية إلى تحويل مسارها إلى مطار على الجانب الآخر من جبال روكي بسبب مشكلة ميكانيكية، وفقاً لموظفي المطار.وصل ترامب إلى مونتانا طمعاً في معالجة بعض الأعمال غير المكتملة من عام 2018، عندما قام بحملة متكررة في بيج سكاي كانتري في محاولة فاشلة للإطاحة بالسيناتور الديمقراطي الحالي جون تيستر. وهاجم ترامب، السيناتور الذي أمضى ثلاث فترات في منصبه، ساخراً منه لكونه يعاني من زيادة الوزن ولتلميحه إلى أنه انحاز أحياناً إلى جو بايدن.وقال ترامب عن تيستر، الذي وصفه بأنه "أخرق" و"لديه أكبر بطن رأيته على الإطلاق": "لقد صوت لصالح عزلي - صوت ذلك الرجل لصالح عزلي".كما دعا ترامب النائب عن ولاية تكساس روني جاكسون، طبيبه السابق في البيت الأبيض، إلى المنصة لانتقاد السيناتور الكبير عن ولاية مونتانا. ومنع تيستر ترشيح جاكسون لمنصب وزير شؤون المحاربين القدامى في إدارة ترامب، زاعماً أن الطبيب كان يشرب ويستخدم المخدرات أثناء تأدية واجبه.وحاول تيستر إقناع الناخبين بأنه منحاز إلى ترامب في العديد من القضايا، ما يعكس استراتيجيته الناجحة منذ ست سنوات. ورغم نجاح ذلك في عام انتخابي غير رئاسي، لكنه يواجه اختباراً أكثر أهمية هذا الخريف مع محاولة خصم تيستر، ضابط البحرية السابق تيم شيهي، الربط بين شاغل المنصب لثلاث فترات بالمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس.بدأ ترامب تجمعه الانتخابي بعد حوالي 90 دقيقة من الموعد المحدد وبدأ على الفور في مهاجمة تيستر. وقال ترامب: "سنهزم الديمقراطي اليساري المتطرف جون تيستر، إنه فظيع".وتابع متطرقاً إلى الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في تشرين الثاني، فقال عن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس: "سنطرد كامالا المجنونة".(العربية)