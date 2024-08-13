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عربي-دولي

أميركا لتركيا وحلفاء آخرين: لإقناع إيران بتهدئة التوترات بالشرق الأوسط

Lebanon 24
13-08-2024 | 01:03
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كشف جيف فليك السفير الأميركي لدى تركيا، أن الولايات المتحدة تطلب من أنقرة وحلفاء آخرين لهم علاقات مع إيران، إقناعها بخفض التوترات في الشرق الأوسط.

وأدلى السفير بهذه التعليقات في الوقت الذي تتأهب فيه المنطقة لهجمات محتملة من إيران وحلفائها، بعد مقتل استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والرجل الثاني بحزب الله فؤاد شكر.
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وتعيش المنطقة حالة من الترقب بعد تلويح إيران ووكلائها برد انتقامي وشيك على إسرائيل. وبحسب البيت الأبيض، فإن التقديرات تشير إلى أن هجوم إيران أو وكلائها قد يتم هذا الأسبوع.
 
وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في إحاطة صحافية غير مصورة، إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أجرى تعديلات على وضع القوات الأميركية في المنطقة.

وأضاف أن على الولايات المتحدة الاستعداد لما قد يكون "هجمات كبيرة" من إيران.

وأكد كيربي أن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مع قادة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا جهود خفض التصعيد بالشرق الأوسط ووقف النار في غزة. (العربية)
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