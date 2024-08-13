وفاة أم وطفليها في منزلهم... إليكم ما حدث معهم خلال "تنظيف السجاد"!

تُوفِيَت أم أردنية واثنين من أطفالها بصعقة كهربائية خلال تنظيفهم السجاد في منزلهم في منطقة وادي الحجر في محافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة الأردنية عمّان.



وقال سكان من المنطقة إنّ "السيدة كانت تعمل على تنظيف السجاد في منزلها، لكن "ماساً كهربائياً" نتج عن مولد كهربائيّ أودى بحياتها وحياة ابنها وابنتها. (العربية)

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