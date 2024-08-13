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عربي-دولي

روسيا تتوعّد أوكرانيا: ستندمون!

Lebanon 24
13-08-2024 | 12:52
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اتهم النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، سلطات كييف بالتصعيد ومواصلة العمليات القتالية بهجومها على مقاطعة كورسك الروسية، مشيرًا إلى أنّها خطوة ستندم عليها أوكرانيا.
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وتابع: "هذا الهجوم يدحض ما أعلنه جميع شركائنا الدوليين بشأن ميل نظام كييف نحو الحل السلمي للأزمة الأوكرانية".

وأضاف: "لقد وصلنا الرد، وهو يكمن في الاختيار الواضح للتصعيد والعمليات القتالية. لا تقولوا إننا لم نحذركم من التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد اللواء أبتي علاء الدينوف قائد قوات "أحمد" الروسية، أن الجيش الروسي تمكن من فرض سيطرته على الوضع في المنطقة المتأزمة بمقاطعة كورسك، ويتم طرد العدو من مراكز سكنية كان قد احتلها مع تكبيده خسائر فادحة في الأرواح كل يوم. (روسيا اليوم)

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