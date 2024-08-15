الحوثي: الرد آت حتماً وسيكون موجعاً

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أكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، مساء اليوم الخميس، أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والقيادي الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر "آت حتما وسيكون موجعاً".

وقال الحوثي: "قرار الرد من محور القدس والجهاد والمقاومة على جرائم العدو لا بد منه"، مضيفا: "الرد على العدو قادم والقرار حاسم لا تراجع عنه أبدا وهو التزام إيماني إنساني أخلاقي. الرد هو التزام صادق من صادقين جُربوا في صدقهم بالقول والفعل، وهو ضرورة عملية لردع العدو".



وتابع الحوثي: "الأميركي يبذل كل جهده لاحتواء الرد بخطوات سياسية ومنها الحديث عن حوار ومفاوضات والتحذير من التأثير عليها. حركة "حماس" تعاملت بحكمة مع هذا المسار السياسي وقابلته بخطوة حكيمة تفضح الأميركي وتحركاته العسكرية، والحشود البحرية الأميركية والمجيء بالطائرات إلى القواعد الأميركية في البلدان العربية وهذا لا يمكنه إلغاء القرار بالرد".





واشار الى ان "التأخير في الرد له تأثير عملي على العدو ولم يسبق أن كان في مثل هذه المرحلة من الخوف كإلغاء الرحلات الجوية وقلق المستوطنين. الكل في كيان العدو في حالة هلع وخوف وإعلامهم يتحدث عن ذلك وواقعهم يشهد والتداعيات قائمة وحاصلة".



وتابع: "رغم الضخ الإعلامي المشكك من قبل الأعداء فالرد آت آت آت حتما، وبكل تأكيد ولا ينبغي لأحد الالتفات لذلك".



وأكمل الحوثي: "جبهة الاسناد اللبنانية مستمرة بقوة في عملياتها المتصاعدة والمؤثرة على الأعداء. في المجال الإعلامي تأتي مشاهد الفيديو التي تشهد بفعالية وتأثير عمليات جبهة الإسناد في لبنان.. هناك خوف وقلق اسرائيلي كبير من رد حزب الله ويحسبون للرد ألف حساب لأنهم يتوقعونه ردا موجعا ومؤثرا".



واضاف: "في جبهة اليمن، نفذت عمليات ضد السفن هذا الأسبوع بـ15 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة والعمليات مستمرة.. الرد على الاعتداء على الحديدة آت حتما وله مساره وتجهيزاته وتكتيكه وله إمكاناته المخصصة"، مضيفا: "الغارات المعادية الأميركية بلغت هذا الأسبوع 10 غارات، 8 منها في الحديدة وغارتان على حجة وصنعاء".



وقال الحوثي: "في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس حظي بشرف الشهادة في سبيل الله 73 شهيدا و181 مصابا.. شعبنا العزيز يقدم التضحيات والشهداء في سبيل الله في تأكيد على عدم تخاذله يوم تخاذل أكثر أبناء الأمة عن نصرة فلسطين".