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عربي-دولي

إسرائيل تعلّق على تقارير بشأن عجزها عن تدمير حماس

Lebanon 24
15-08-2024 | 19:59
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علّق الجيش الإسرائيلي على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وكشف أن "تل أبيب غير قادرة على القضاء على حركة حماس رغم نجاحها في إضعافها، ممّا يدفع باتجاه عقد صفقة لاستعادة الرهائن".

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أعاد الجيش الإسرائيلي التأكيد على أنه ملتزم بتحقيق أهداف الحرب، والتي تتجلى في تفكيك حماس وإعادة الرهائن، مضيفاً أنه "سيعمل على تحقيقها".
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ويرى مسؤولون أميركيون أن "الجيش الإسرائيلي لن يحقق المزيد من المكاسب في قطاع غزة، وأن الحل الوحيد يكمن في عقد صفقة لاستعادة الرهائن سواء الأحياء منهم أو الأموات".

وقالوا للصحيفة إن "الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن في غزة هي الاتفاق مع حماس"، مؤكدين أن "الجيش الإسرائيلي غير قادر على القضاء على الحركة بشكل تام".

وبيّن المسؤولون أن "الاتفاق فقط وليس الضغط العسكري يمكن أن يضمن إطلاق سراح الرهائن البالغ عددهم حاليا 115 أسيرا سواء الأحياء منهم أو الأموات".
وكشفوا أن الهجوم الإسرائيلي ضد حركة حماس في غزة حقق أكثر مما توقعه المسؤولون الأميركيون وقلص من قدراتها لكنه لا يعني القضاء عليها.

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