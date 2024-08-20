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بلينكن يصل إلى مصر لإجراء محاثات بشأن هدنة غزة

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:46
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وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى مدينة العلمين في شمال مصر، لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته بدر عبد العاطي، حول التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
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وحط بلينكن في مصر قادما من تل أبيب، في إطار جولته التاسعة في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.

وفي إسرائيل، التقى وزير الخارجية الأميركي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي أكد موافقة بلاده على "خطة التسوية" التي أعدتها واشنطن من أجل الهدنة.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت، الجمعة، مقترحا جديدا من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في مباحثات الدوحة، وفق وكالة فرانس برس.

وأعلن بلينكن، الإثنين، أن نتانياهو أكد له أنه يدعم الاقتراح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وطالب بلينكن حماس بالموافقة عليه.

وقال الوزير للصحفيين: "نتانياهو أكد لي أن إسرائيل قبلت مقترح وقف إطلاق النار الذي تم تقديمه، ويتعين على حماس الآن قبوله.. نتطلع لقبول حماس هذا المقترح للتقريب بين مواقف الطرفين".

وأكد أن "التوصل لوقف دائم لإطلاق النار هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الرهائن"، محذرا من أنه "كلما طال أمد النزاع سيعاني الرهائن أكثر وسيلقون حتفهم". وقال: "على الجميع أن يتجنب اتخاذ خطوات أو إجراءات تصعد التوتر وتوسع رقعة العنف".
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