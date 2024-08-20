في قاعدة عسكريّة قرب لبنان... ما الذي "حاول أكل" عناصر من الجيش الإسرائيلي؟

أفاد موقع "Ynet" الإسرائيلي بأن الفئران عضت جنديين حتى نزفا في معسكر في قاعدة عميعاد في الجليل الأعلى.



وقال الجنود إن الفئران "حاولت أكلهم"، فقد أصيب جندي في أذنه وآخر في أنفه، وتم على الأثر نقلهما إلى مركز صفد الطبي حيث تم تطعيمهما. (روسيا اليوم)

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