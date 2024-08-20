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عربي-دولي

في قاعدة عسكريّة قرب لبنان... ما الذي "حاول أكل" عناصر من الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
20-08-2024 | 06:10
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أفاد موقع "Ynet" الإسرائيلي بأن الفئران عضت جنديين حتى نزفا في معسكر في قاعدة عميعاد في الجليل الأعلى.

وقال الجنود إن الفئران "حاولت أكلهم"، فقد أصيب جندي في أذنه وآخر في أنفه، وتم على الأثر نقلهما إلى مركز صفد الطبي حيث تم تطعيمهما. (روسيا اليوم)
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