ترامب: كاملا هاريس لن تشارك في مناظرة 4 أيلول

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أكد مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، في وقت متأخر من أمس الإثنين، إن نائبة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، كاملا هاريس، لن تشارك في مناظرة على قناة "فوكس نيوز" يجري بحث عقدها في 4 أيلول المقبل.وكان من المقرر أن تقام المناظرة المقترحة في ولاية بنسلفانيا، ويديرها مذيعا قناة فوكس نيوز، بريت باير، ومارثا ماكالوم.وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: "أنا لست مندهشاً من هذا التطور، لأنني أشعر أنها تعلم أنه من الصعب للغاية، في أفضل الأحوال، أن تدافع عن تقلباتها القياسية في كل شيء كانت تؤمن به ذات يوم، بما في ذلك تصريحاتها بأنه لن يكون هناك أي عمليات تكسير هيدروليكي في بنسلفانيا، وأدائها الرهيب على الحدود".ووفق "فوكس نيوز"، كان الرئيس السابق متردداً في البداية في مناظرة هاريس بعد أن علق الرئيس بايدن حملته لإعادة انتخابه، لأنها لم تكن المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي، قبل أن يوافق لاحقاً على مناظرتها بمجرد حصولها على ترشيح الحزب للرئاسة.وأكد ترامب وهاريس أنهما سيشاركان في مناظرة في 10 أيلول المقبل، على قناة "إيه بي سي نيوز".وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه وافق أيضاً على مناظرة على قناة "إن بي سي نيوز" في 25 أيلول المقبل.ومن جهتها، قالت حملة هاريس إنها ستنظر في إجراء مناظرة رئاسية ثانية في تشرين الأول المقبل. كما وافقت الحملتان على إجراء مناظرة لمنصب نائب الرئيس على قناة "سي بي إس نيوز" في الأول من تشرين الأول المقبل، بين حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي تيم والز، وعضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أوهايو جي دي فانس.وبدلاً من مناظرة فوكس نيوز، قال ترامب إنه سيشارك في لقاء جماهيري عام في بنسلفانيا مع المذيع في فوكس نيوز شون هانيتي.