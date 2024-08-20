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عربي-دولي

منظمة التحرير الفلسطينية: واشنطن فقط من يمكنها الضغط لوقف حرب غزة

Lebanon 24
20-08-2024 | 16:14
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اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن "أميركا فقط من يمكنها أن تضغط لوقف حرب غزة".

وقال الشيخ في تصريحات لـ"العربية" اليوم الثلاثاء، إن "أميركا لم تمارس ما يكفي من الضغط على إسرائيل".
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كما أضاف أن "لا تفاؤل بإمكانية الوصول لاتفاق في غزة بسبب ممارسات إسرائيل".

فيما أردف أن "لنا اتصالات دائمة مع حماس لتنسيق المواقف".

إلى ذلك أفاد الشيخ بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "برغبة الرئيس محمود عباس زيارة غزة".

في حين قال: "كنا نتوقع جواب إسرائيل بأن ترفض طلب زيارة عباس إلى غزة".(العربية)

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