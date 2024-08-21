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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي يهدّد لبنان: مستمرون بالاستعداد للحرب

Lebanon 24
21-08-2024 | 13:24
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كشفَ رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجديد شلومي بيندر، اليوم الأربعاء، أنّ تل أبيب مستمرّة في تعزيز استعداداتهم لتوسع الحرب في الشمال.
وتابع: "الفشل المؤلم الذي أدى إلى اندلاع الحرب، والثمن الباهظ الذي دفعناه، سيبقى محفوراً في كياني إلى الأبد، ومع ذلك لا يجوز لنا أن نتراجع ولا أن نستسلم".
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وأردف: "لدينا فرصة أن نكتب الفصل التالي من تاريخنا وتحديد ما سيتم سرده فيه. والطريق ليست سهلة، لكن المهمة عظيمة، أعظم من أي صعوبة. بإصرار وعزم، سنتغلب على كل تحدٍ. نحن في خضم حرب عادلة، طويلة وصعبة، وقد تتوسع أكثر، وسنواصل الإصرار على تحقيق أهدافها".
وأضاف بيندر: "يجب على إسرائيل بناء بنية تحتية استخباراتية قوية للدفاع والهجوم في ساحات أبعد".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار قاعدة "رمات دافيد" الجوية شمالي إسرائيل، قرب الحدود مع لبنان.
وفي تصريح له من هناك، قال: "أنا هنا لأراقب عن كثب استعداداتنا ضد التهديدات القريبة والبعيدة. نحن مستعدون لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم".
وتابع: "القوات الجوية قبضتنا الحديدية التي تعرف كيف تضرب الخاصرة الرخوة لأعدائنا. يقوم الطاقم الأرضي والطيارون والقادة هنا بعمل بطولي. أثبتوا ذلك مرارا وتكرارا، وإذا اضطررنا إلى ذلك فسنثبت ذلك مرارا وتكرارا".
بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من مقر عسكري أنشأه الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي غزة، أن الجيش الإسرائيلي إستطاع القضاء على لواء رفح التابع لحركة حماس معتبراً أن "الشيء الأكثر أهمية هو أن نتذكر ما أهداف الحرب، سواء فيما يتعلق بحماس أو المخطوفين".
وأضاف غالانت: "الآن ننظر إلى الشمال"، في إشارة إلى الجبهة الشمالية التي يشن فيها ضربات على حزب الله.


وخلال جولته، اجتمع نتنياهو مع كبار المسؤولين في سلاح الجو الإسرائيلي، ومن بينهم رئيس أركان سلاح الجو عمر تيشلر، وقائد منظومة الدفاع الجوي جلعاد بيران، واستمع إلى عرض شامل لجاهزية القوات الجوية، وفقا لبيان رسمي.
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