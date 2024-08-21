رؤساء سابقون يقفون خلف هاريس في سباق الرئاسة

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أعلن رؤساء أميركيون ديمقراطيون سابقون والرئيس الحالي، الديمقراطي أيضاً، مساندتهم لمرشحة الحزب لسباق الرئاسة، كاملا هاريس، في مسعى لإظهار الوحدة بعد الانقسامات التي طالت الحزب.وفي المؤتمر الوطني للحزب، المنعقد في شيكاغو، حرص جيسون كارتر، ممثل جده الرئيس الأسبق، جيمي كارتر، والرئيس الأسبٌق، باراك أوباما، والرئيس الحالي، جو بايدن، على ر بط هاريس بإرث الحزب في خطبهم خلال المؤتمر.وأشاد أوباما بهاريس ووصفها بأنها "مستعدة لشغل الوظيفة"، خلال خطاب ألقاه، مساء الثلاثاء. وقال: "هذه شخصية قضت حياتها في القتال نيابة عن الأشخاص الذين يحتاجون إلى صوت".ويعتلي الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، منصّة المؤتمر في وقت لاحق الأربعاء، غداة كلمة ألقتها زوجته، وزيرة الخارجية والسيدة الأولى السابقة، هيلاري كلينتون.وتحدث جاك شلوسبرغ، حفيد الرئيس الراحل، جون كينيدي، في المؤتمر، الثلاثاء، أيضا.وعلى الجانب الآخر، يقول موقع أكسيوس، إنه لا يبدو أن هناك إجماعا بشأن مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب.ويختلف دعم جميع الرؤساء الديمقراطيين السابقين الثلاثة الأحياء وبايدن لهاريس، مع الأوضاع بالنسبة الحزب الجمهوري، إذ أن الرئيس السابق جورج دبليو بوش، والرئيس السابق ترامب، هما الرئيسان الجمهوريان السابقان الوحيدان على قيد الحياة.ومع ذلك، يبدو أن بوش على خلاف مع الحزب الجمهوري الذي وصفه بأنه "لديه أصوات عالية من الانعزالية والحمائية والقومية".وفي مقابلة مع صحيفة تكساس تريبيون في عام 2021، قال بوش إن هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول جعله يشعر "بالغثيان "، وأكد أنه لا يعتقد أن الانتخابات سُرقت في عام 2020، في إشارة إلى تصريحات ترامب المتكررة بأنه الفائز في تلك الانتخابات وليس مرشح الحزب الديمقراطي آنذاك، جو بايدن.