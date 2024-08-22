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عربي-دولي

عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم آخر تصريح أميركي

Lebanon 24
22-08-2024 | 11:28
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قالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لمجلس الأمن أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى قد يكون قريبًا، مؤكدة أهمية الضغط على حركة حماس لقبول اقتراح يمكن أن يساعد في سد الفجوات بين مواقف الطرفين.
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وأشارت إلى أن هذه اللحظة حاسمة بالنسبة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة بشكل عام، داعية أعضاء مجلس الأمن إلى الاستمرار في إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب أي إجراءات قد تعرقل الوصول إلى هذا الاتفاق.

من جانبه، أبلغ البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مارس ضغوطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، مشددًا على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وجاءت هذه المكالمة الهاتفية بعد جولة سريعة قام بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في منطقة الشرق الأوسط، والتي انتهت دون تحقيق أي تقدم ملموس في إنهاء الحرب المستمرة منذ 10 أشهر. (العربية)


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