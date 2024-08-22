Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "يلوح الأفق"

Lebanon 24
22-08-2024 | 15:35
A-
A+

Doc-P-1237689-638599619916356673.png
Doc-P-1237689-638599619916356673.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في مجلس الأمن اليوم، إن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن يلوح في الأفق"، بينما حثت المجلس المكون من 15 عضواً على الضغط على حركة "حماس" لقبول اقتراح سد الفجوات في مواقف الجانبين.
Advertisement
وأضافت: "إنها لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة، وبالتالي على كل عضو في هذا المجلس أن يستمر في إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب الإجراءات التي قد تبعدنا عن إنجاز هذا الاتفاق". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:59 | 2024-08-22
17:40 | 2024-08-22
16:37 | 2024-08-22
16:28 | 2024-08-22
16:00 | 2024-08-22
15:48 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24