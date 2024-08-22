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عربي-دولي

عن الرّد الإيراني.. البنتاغون: الحسابات تأثرت

Lebanon 24
22-08-2024 | 15:29
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنّ حسابات إيران بشأن الرد على إسرائيل قد تأثرت بعد نقلها قدرات عسكرية إلى المنطقة.

واضافت: "إذا احتجنا للدفاع عن إسرائيل فإن تموضعنا الحالي جيد للقيام بذلك".
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ولفتت إلى ان "لدى الحوثيين ترسانة ضخمة لكننا نجحنا في تقويض قدراتهم".
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