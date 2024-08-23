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سئمنا الانتظار.. الفلسطينيون يسعون لإنهاء احتلال أراضيهم

Lebanon 24
23-08-2024 | 03:14
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أعلن الفلسطينيون، يوم الخميس، إنهم يخططون لتقديم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول يكرس الحكم الشامل الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي أعلن أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويحدد إطارا زمنيا لإنهائه.
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وأبلغ رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن القرار، الذي لن يكون ملزما قانونا، ضروري لتحفيز نهاية الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "لقد سئمنا الانتظار. لقد انتهى وقت الانتظار"، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية في 19 تموز إدانة شاملة غير مسبوقة لحكم إسرائيل على الأراضي التي احتلتها قبل 57 عاما، ودعت إلى إنهاء الاحتلال ووقف بناء المستوطنات على الفور.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967، ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في هذه المناطق الثلاث. (سكاي نيوز عربية)


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