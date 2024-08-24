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عربي-دولي

غموض يلف معارك كورسك.. وكييف تعلن تقدمها

Lebanon 24
24-08-2024 | 04:38
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تحتدم المعارك في مناطق عدة شمالي غرب كورسك الروسية، حيث تواصل القوات الأوكرانية توغلها في كورسك رغم عمليات الصد الروسية للهجوم الأوكراني الكبير، حيث سيطر الأوكرانيون على مواقع جديدة، نقلا عن الجيش الأوكراني. فيما أعلن الجيش الروسي عن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال معارك، الجمعة.
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وفي الأثناء، تنتشر المسيرات الأوكرانية في سماء شمال غرب المدينة الروسية، وتستهدف المسيرات المركبات على الطرق الرئيسية.
كما أفادت وزارة الطوارئ الروسية في تصريح لوكالة "تاس" بأن خبراء المتفجرات في الوزارة دمروا أكثر من 150 لغما في مقاطعة كورسك.

وحسب الوزارة الروسية، يجري يوميا البحث عن الأجسام المتفجرة وتدميرها في مقاطعة كورسك، وذلك منذ دخول القوات الأوكرانية إلى المنطقة في 6 آب الماضي.

وفي تطور السبت، قال ألكسندر جوسيف حاكم منطقة فورونيج، عبر "تليغرام" إن روسيا أعلنت حالة الطوارئ في جزء من منطقة فورونيج، المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، بعد هجوم بالطائرات المسيرة الليلة الماضية.
وأضاف أن القوات الروسية اعترضت 4 طائرات مسيرة وأن تساقط حطامها أدى لاندلاع نيران تسببت في انفجار مواد ناسفة.

وأوضح أن الهجوم لم يلحق أي أضرار بمباني المدنيين، لكنه دفع السلطات إلى فرض الطوارئ في 3 تجمعات سكنية في أستراجوجسكي وإجلاء 200 شخص. (العربية)
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