لأول مرة في العالم... دولة عربيّة تستخدم مادة لزيادة الأمطار

أصبحت الإمارات أول دولة في العالم تستخدم مادة صديقة للبيئة في عملية تلقيح السحب لزيادة هطول الأمطار في ما يعرف بعملية "الاستمطار".

وقالت وكالة "وام" الإماراتية إن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، تغلب على الكثير من المخاوف بشأن المواد التي يمكن استخدامها في عمليات تلقيح السحب، لزيادة هطول الأمطار بشكل آمن لا يخل بالتوازن البيئي.

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وأوضحت الوكالة أن البرنامج استخدم في السنوات الأخيرة، خلال عملياته في مجال الاستمطار مادة كلوريد الصوديوم/ وثاني أكسيد التيتانيومNaCl /TiO2، التي تعرف باختصار بـCSNT، وهي من المواد الاسترطابية التي تحتوي على مكونين رئيسين، لتكون بذلك الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم هذه المادة في عمليات تلقيح السحب، بعد أن أنجز البرنامج كافة الدراسات المتعلقة بتأثير هذه المواد على البيئة بنجاح في عام 2017. (سبوتنيك)