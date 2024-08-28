قناة إسرائيلية: تل أبيب توافق على "وقف النار" في غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

ذكرت القناة الـ"13" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أنّ إسرائيل وافقت على طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تنفيذ وقف إطلاق نار في غزة ضمن مناطق معينة وليس في كل القطاع بهدف تطعيم السكان ضد شلل الأطفال.

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وأشارت القناة إلى خطوة وقف النار لا تعتبر جزءاً من المفاوضات على إطلاق سراح الرهائن الموجودين لدى حركة "حماس"، موضحة أنّ القرار اتخذ من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمنظومة الأمنية.

وأوضحت القناة أن تل أبيب ترى أن قطاع غزة على حافة وباء، كما أن الخطوة المتخذة تأتي كـ"إجراء وقائي".

بدوره، قال مكتب نتنياهو إن الخطوة المشار إليها، أي وقف إطلاق النار، "ليست هدنة انسانية في كافة قطاع غزة بل في أماكن معينة ضمنه بغرض التطعيم"، موضحاً أنه "تم عرض الأمر على الحكومة وحظي بدعم الوزراء".

(رصد لبنان24)