قتيل و 10 جرحى جرّاء تسرّب غاز في منشأة إيرانية

لقي شخص حتفه وأصيب 10 آخرون بسبب تسرب غاز في منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني في أصفهان، حسبما قالت وكالة أنباء الطلبة (إسنا)، الأربعاء.

ولم تقدّم الوكالة مزيداً من التفاصيل بس الحادث.

Advertisement