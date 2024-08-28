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عربي-دولي

قتيل و 10 جرحى جرّاء تسرّب غاز في منشأة إيرانية

Lebanon 24
28-08-2024 | 18:37
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لقي شخص حتفه وأصيب 10 آخرون بسبب تسرب غاز في منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني في أصفهان، حسبما قالت وكالة أنباء الطلبة (إسنا)، الأربعاء.
ولم تقدّم الوكالة مزيداً من التفاصيل بس الحادث.
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