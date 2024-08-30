قديروف: جسمي كجسم الشباب والشائعات لن تنال مني

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علق حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على شائعات حول مشكلات صحية محتملة أصابته، وأشار إلى أن الأطباء أكدوا أن جسمه كجسم الشباب.وقال قديروف خلال بث مباشر على صفحته في تطبيق التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "إذا غنيت فهذا يعني أنني على قيد الحياة، والحمد لله، صحتي جيدة، أقوم بإجراء فحوصات كل ثلاثة أشهر، وفحوصات كبيرة كل ستة أشهر، ويقول الأطباء إن جسمي يشبه جسم الشاب".وأكد حاكم جمهورية الشيشان الروسية، أن الأشخاص الذين يقولون إن هناك علة ما عندي "لن ينالوا ما يبتغون".وأضاف حاكم جمهورية الشيشان مازحا، أن "الحديث عن مشاكله الصحية يستمر حتى عندما يزداد وزنه أو ينقص"، وأشار في هذا الصدد إلى أن المرء يقيس وزنه بغية الالتزام بعدد الكيلوغرامات المناسبة له". (روسيا اليوم)