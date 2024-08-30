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إسرائيل تعلن انتهاء عمليات خان يونس ودير البلح

Lebanon 24
30-08-2024 | 08:19
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن إنهاء الفرقة 98 العسكرية عملياتها في مدينتي خان يونس ودير البلح بشكل متزامن بعد 22 يوما على العملية العسكرية التي استهدفت المدينتين.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته استطاعت تدمير 6 أنفاق بطول حوالي 6 كيلومترات خلال العملية الأخيرة في خان يونس ودير البلح.
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وأعلن الجيش في بيانه أنه بإمكان سكان الأحياء القريبة من شارع صلاح الدين في دير البلح العودة إليها، بينما سمح بالمقابل بعودة سكان أحياء حمد والجلاء والقرارة في وسط خان يونس بالعودة إليها بعد أن تراجعت منها الدبابات وأعادت انتشارها قرب الشريط الحدودي شرقا.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن المناطق التي انسحب منها في مواصي خان يونس سيتم مواءمتها مجددا لتكون ضمن المنطقة التي يعتبرها إنساني.
 
 
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