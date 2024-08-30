Advertisement

عربي-دولي

بسبب هجوم القوات الأوكرانية.. روسيا تستعين بلواء "الدببة" للدفاع عن كورسك

Lebanon 24
30-08-2024 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1241023-638606831154991065.jpg
Doc-P-1241023-638606831154991065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بسبب التطورات في كورسك، غادر مرتزقة روس بوركينا فاسو التي كانوا قد تمركزوا فيها مؤخرا، وعادوا للدفاع عن المدينة الروسية التي تتعرض لهجوم تشنه القوات الأوكرانية، وفق ما قال قائد مجموعتهم لوكالة فرانس برس.
Advertisement

وأكد قائد لواء "الدببة" فيكتور يرمولاييف في مقابلة عبر تطبيق تلغرام أمس الجمعة تقريرا أوردته صحيفة لوموند الفرنسية أفاد بأن بعضا من عناصره عادوا للقتال في روسيا.

وقال القائد الملقب "جيداي"، "رأينا أن الأوكرانيين اختاروا الحرب. الحرب مهنتنا (...) لا يوجد شرف للمقاتل الروسي أعظم من الدفاع عن الوطن الأم".

وقبل أيام، أشار لواء "الدببة" على تطبيق تلغرام إلى أنه "بسبب الأحداث الأخيرة، يعود اللواء إلى شبه جزيرة القرم" التي ضمتها روسيا عام 2014.

وبعد أشهر من التراجع في مواجهة تقدم القوات الروسية في شرق أراضيها، نقلت أوكرانيا القتال إلى الأراضي الروسية عندما شنت في السادس من آب هجوما غير مسبوق على نطاق واسع في منطقة كورسك الحدودية.

وهذا الهجوم الذي لا يزال جاريا، فاجأ روسيا التي لم تشهد هذا العدد الكبير من القوات المعادية على أراضيها منذ الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لتقديرات مختلفة أكدها مصدر أمني غربي لوكالة فرانس برس، فقد غادر بوركينا فاسو نحو مئة من أصل حوالى 300 مرتزق، وهو رقم أكده أيضا "جيداي". وهم مسؤولون خصوصا عن ضمان أمن رجل بوركينا القوي الكابتن إبراهيم تراوري.

وأوضح يرمولاييف "سيبقى البعض، بالطبع. لدينا قواعد وممتلكات ومعدات وذخيرة. لن نعيد كل شيء إلى روسيا". وقد انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة حديثة له حليق الرأس إلى جانب تراوري. وأوضح يرمولاييف قائلا "مررت لألقي التحية".(سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:27 | 2024-08-31
00:07 | 2024-08-31
00:05 | 2024-08-31
23:38 | 2024-08-30
23:34 | 2024-08-30
23:21 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24