مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 في مخيّم جنين

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أفاد موقع "حدشوت بزمان" عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات في مخيم جنين في الضفة الغربية اليوم السبت.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حدث أمني وصفته بالـ"صعب".كما وصلت سيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث لنقل مصابين من الجنود في المخيّم. (روسيا اليوم)