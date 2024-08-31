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عربي-دولي
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 في مخيّم جنين
Lebanon 24
31-08-2024
|
10:26
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أفاد موقع "حدشوت بزمان" عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات في مخيم جنين في الضفة الغربية اليوم السبت.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حدث أمني وصفته بالـ"صعب".
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كما وصلت سيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث لنقل مصابين من الجنود في المخيّم. (روسيا اليوم)
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