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عربي-دولي

شوارع تل ابيب تغلي... تظاهرات عشية الاضراب العام للمطالبة بتبادل أسرى

Lebanon 24
01-09-2024 | 14:02
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تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، الأحد، وسط مدينة تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في شارع “بيغن”، وسط تل أبيب، بهدف الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
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وعلى الصعيد ذاته، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إنّ آلاف آخرين تظاهروا في مدن أخرى بأنحاء البلاد، بينها مناطق في حيفا وأشدود ورمات هنيغف وكفار تابور، ونقاط أخرى.

وأغلق متظاهرون عددًا من الشوارع في المناطق المذكورة، كأحد مظاهر الاحتجاج على الحكومة، وفق الهيئة.

كما أشارت إلى أن التظاهرات نظمت بعد الإعلان عن مقتل 6 محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس في غزة، في وقت سابق الأحد.
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